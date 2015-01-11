В воинской части на Южном Урале обнаружили тело контрактника

В Снежинске в воинской части произошла трагедия – там обнаружили тело военнослужащего.

Обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия. Кроме того, информацию изучает уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Напомним, в конце августа в этой же части погиб 34-летний военнослужащий по контракту – его тело обнаружили с огнестрельным ранением.

https://dostup1.ru/accident/V-voinskoy-chasti-na-Yuzhnom-Urale-obnaruzhili-telo-kontraktnika_119578.html