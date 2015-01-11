Ночью 5 сентября на Южном Урале похолодает до плюс 1

Понижение температуры воздуха до плюс одного градуса прогнозируют синоптики в Челябинской области ночью 5 сентября.

В предстоящие сутки в большинстве районов пройдут небольшие, в горах умеренные дожди, отдельные порывы северо-восточного – северного ветра будут достигать 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-9, в низинах – до плюс 1 градуса. Днем в четверг воздух прогреется до 12-17.

Напомним, до вечера 5 сентября в южноуральской столице действует предупреждение о возможном загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-5-sentyabrya-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-plyus-1_119649.html