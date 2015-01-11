Осенняя афиша для счастливого уикенда!

Уикенд пролетает в одно мгновение! Наслаждайтесь им! Ведь вокруг так много интересного!

Все выходные:

Центральная городская библиотека: в фойе открылась выставка «Уральское передвижничество Росатома» из Новоуральска!

Также в выставочном зале библиотеки открылась выставка "Учитель и ученики"!

7 сентября

10-30 Городской парк, стадион "Труд"

Полумарафон "Курчатовская тропа". Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будет доступна он-лайн трансляция: http://ozersk.ru/streetcam.html

11-00, бк "Баскервиль"

Марафон 7-ой тур 1 группа «Пирамида свободная».

8 сентября

14-00, Детский парк

Детский фестиваль "Старт к успеху"

14-00, детская площадка рядом с магазином "Наш Мир"

Реализация проекта «Территория притяжения» членов Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. В рамках проекта пройдет концертная программа, созданная силами членов Молодежной палаты. Будут организованы зоны отдыха для детей, людей с ОВЗ, арт-площадка, фотозона (фотосушка).

Миасс

Все выходные: глк "Солнечная долина".

Фестиваль маунтинбайка на Солнечной долине! В программе:

- Финал Кубка Южного Урала по скоростному спуску (downhill);

- Детские старты "Junior race. Eliminator";

- Невероятная гонка в гору "Fun-Uphill - Drag racing" наперегонки с конями;

- Легендарный челябинский Time-trial ХС-марафон "5O'Clock".

Челябинск

Столица Южного Урала отмечает 283-й День рождения!

Программа мероприятий:

Екатеринбург

7 сентября, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, с 12 до 21-00

Фестиваль «Ура! Урал!». известные музыканты, художники, режиссеры, краеведы, бизнесмены, фотографы и блогеры поделятся с горожанами своей любовью к Уралу в рамках фестиваля «Ура! Урал!». Главной интеллектуальной площадкой мероприятия станет «Лекторий». В качестве хедлайнера на ней выступит продюсер, журналист, музыкальный критик и актер Михаил Козырев.

С 12 до 18-00, Харитоновский сад

Большой городской пленэр. Художественная мастерская под открытым небом объединит всех, кто любит рисовать или только мечтает научиться выражать себя с помощью рисунка.

8 сентября

С 18-00, Екатеринбург-Экспо

Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Соревнования по боксу пройдут в восьми весовых категориях.

Александра Лебедева