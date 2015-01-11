Осенняя афиша для счастливого уикенда!

Уикенд пролетает в одно мгновение! Наслаждайтесь им! Ведь вокруг так много интересного!
Все выходные:
Центральная городская библиотека: в фойе открылась выставка «Уральское передвижничество Росатома» из Новоуральска!
Также в выставочном зале библиотеки открылась выставка "Учитель и ученики"!
7 сентября
10-30 Городской парк, стадион "Труд"
Полумарафон "Курчатовская тропа". Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будет доступна он-лайн трансляция: http://ozersk.ru/streetcam.html
11-00, бк "Баскервиль"
Марафон 7-ой тур 1 группа «Пирамида свободная».
8 сентября
14-00, Детский парк
Детский фестиваль "Старт к успеху"
14-00, детская площадка рядом с магазином "Наш Мир"
Реализация проекта «Территория притяжения» членов Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. В рамках проекта пройдет концертная программа, созданная силами членов Молодежной палаты. Будут организованы зоны отдыха для детей, людей с ОВЗ, арт-площадка, фотозона (фотосушка).
Миасс
Все выходные: глк "Солнечная долина".
Фестиваль маунтинбайка на Солнечной долине! В программе:
- Финал Кубка Южного Урала по скоростному спуску (downhill);
- Детские старты "Junior race. Eliminator";
- Невероятная гонка в гору "Fun-Uphill - Drag racing" наперегонки с конями;
- Легендарный челябинский Time-trial ХС-марафон "5O'Clock".
Челябинск
Столица Южного Урала отмечает 283-й День рождения!
Программа мероприятий:
Екатеринбург
7 сентября, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, с 12 до 21-00
Фестиваль «Ура! Урал!». известные музыканты, художники, режиссеры, краеведы, бизнесмены, фотографы и блогеры поделятся с горожанами своей любовью к Уралу в рамках фестиваля «Ура! Урал!». Главной интеллектуальной площадкой мероприятия станет «Лекторий». В качестве хедлайнера на ней выступит продюсер, журналист, музыкальный критик и актер Михаил Козырев.
С 12 до 18-00, Харитоновский сад
Большой городской пленэр. Художественная мастерская под открытым небом объединит всех, кто любит рисовать или только мечтает научиться выражать себя с помощью рисунка.
8 сентября
С 18-00, Екатеринбург-Экспо
Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Соревнования по боксу пройдут в восьми весовых категориях.
Александра Лебедева