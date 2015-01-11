СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 189 происшествий, возбуждено 6 уголовных дел, раскрыто 2.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю зарегистрировано 13 ДТП, за правонарушения в дежурную часть доставлено 9 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 12 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 7 выездов.

Было составлено 268 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 196 протокола, выявлено 10 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 23 протокола;

- за мелкое хулиганство –25 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 54 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск