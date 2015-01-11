Облсуд отпустил на свободу полицейских из Озерска, осужденных за избиение рецидивиста

Челябинский областной суд вдвое снизил сроки наказания бывшим оперативникам угрозыска МВД Озерска Максиму Аминову и Владику Кучугулову, которых суд первой инстанции отправил в колонию за превышение должностных полномочий с применением насилия и подкуп потерпевшего по уголовному делу с целью изменения данных им показаний (статьи 286 и 309 УК РФ). Потерпевшими по делу, напомним, проходят трое ранее судимых хулиганов, основной из которых неоднократно судим за тяжкие преступления.

Как рассказал адвокат Аминова Константин Акулич, апелляционная коллегия по уголовным делам освободила осужденных от наказания по статье 309 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, исключила из приговора Аминову отягчающие обстоятельства и обоим подсудимым учла смягчающие. В результате каждому — Аминову с 6 лет 3 месяцев, Кучугулову с 5 лет 3 месяцев — снижено наказание до трех лет в колонии общего режима. С учетом времени, отбытого в СИЗО (ровно два года) завтра, 12 сентября, у осужденных будет последний день заключения и завтра же они выйдут на свободу.

«С первого дня мы заявляли о незаконности уголовного преследования, поскольку до момента возбуждения дела и задержания наших доверителей были допущены грубейшие нарушения со стороны сотрудника следственного комитета. В дальнейшем он (этот следователь, — прим. автора) не имел права расследовать уголовное дело. Безусловно, тот факт, что спустя два года содержания под стражей мой доверитель окажется на свободе, не может не радовать, однако мы пока не знаем всех мотивов, которыми руководствовался суд апелляционной инстанции. Полное решение получим через три дня, после чего примем решение о дальнейшем обжаловании в целях восстановления справедливости», — сказал Константин Акулич.

«Аминову и Кучугулову угрожали большими сроками, если они не признаются и не перестанут жаловаться. Суд апелляционной инстанции нашел доводы защиты состоятельными, о чем свидетельствует новое решение. В целом решение могу оценить как положительное, но по согласованию с доверителем будет принято решение о дальнейшем обжаловании приговора, основания для этого есть», — прокомментировал после заседания адвокат Владика Кучугулова Евгений Абрамовских.

Как ранее сообщал Znak.com, по версии следствия, 31 июля 2017 года в отделе полиции Озерска подсудимые избили задержанных за драку пьяных мужчин. Хулиганы прицепились на улице к подросткам, а затем ударили пришедшего им на помощь сотрудника ГИБДД, сломав ему челюсть. Двое из троих потерпевших сейчас отбывают сроки за грабежи, вымогательство и причинение вреда здоровью средней тяжести. Третий также ранее судим. Сами полицейские вину не признавали, заявляя об оговоре. При этом в деле есть видеозаписи, где видно, что перелом кисти основной потерпевший Евгений Балаев получает при задержании сотрудниками ППС, то есть до доставления в отдел полиции.

https://www.znak.com/2019-09-11/oblsud_otpustil_na_svobodu_policeyskih_iz_ozerska_osuzhdennyh_za_izbienie_recidivista