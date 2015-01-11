Долги зашкаливают. Поставщики света и газа не досчитались миллиардов рублей

Не заплатили по счёту. В правительстве региона заявили, ситуация с долгами за свет и газ близка к критической. Шутка ли, в этом году поставщики не досчитались от населения и предприятий значительной суммы – два с половиной миллиарда рублей.

Из них полтора миллиарда – долги за голубое топливо. В “двоечниках” – всё те же территории с задолженностью в сотни миллионов рублей: Верхний Уфалей и Златоуст (это абсолютные лидеры), далее идут Миасс, Еманжелинск, Катав-Ивановск, ну и, чего уж мелочиться, весь Красноармейский район.

Данные привели на областном совещании с главами. Критическая ситуация – в Златоусте, там вообще нет понимания, кто займётся подачей тепла. В соседнем от него Миассе долг перевалил за 500 миллионов – решение проблемы местные власти тоже найти не могут до сих пор.

«Начат отопительный сезон. В соответствии с заключенными договорами мы будем давать разрешение на пуск газа только тем предприятиям, которые исполняют условия по оплате – проще говоря, не имеют задолженности. Либо, где мы видим, что долги будут погашены в ближайшее время», – сообщает генеральный директор “НОВАТЭК-Челябинск” Вадим Ромасенко.

То есть запускать газ будут под гарантии, что муниципалитет найдёт средства и погасит долг.

«Основными мерами сейчас идёт убеждение. Работа с муниципалитетами, работа с поставщиками как ресурса, так и потребителями этого ресурса», – говорит и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Впрочем, есть и территории -“отличники”. В Кусинском, Кизильском, Нязепетровском, Октябрьском районах долгов за газ нет. Но в регионе сейчас – около сотни неэффективных котельных.

«Без эффективных систем мы с вами будем бегать за долгами бесконечно, потому что действующий тариф не будет обеспечивать возможность рассчитаться с теплоснабжающими организациями», – говорит избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Идти на крайние меры – отключать газ в компании не намерены. Жители не должны мёрзнуть в холода. А вот против нерадивых коммунальщиков конкретные шаги уже предприняты – заведено несколько уголовных дел.

https://www.cheltv.ru/321515-2/