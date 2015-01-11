Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.09.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня пятница 13 сентября 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 12 град. С
• атмосферное давление 747 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 88 %
• ветер северо-западный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 18, Гайдара 9п-3 с 9 до окончания
Дзержинского 56 п-5, К.Маркса 26, Калинина 7 с 9 до 12 часов
2. В сетях электро-снабжения К.Маркса 13 С 9 до 12 часов
Космонавтов 12 С 11 до13 часов
3. В сетях горячего водоснабжения Семенова 18, Гайдара 9 п-3 с 9 до окончания
Дзержинского 56п-5, К.Маркса 26, Советская 4 с 9 до 12 часов
Свердлова 54 с 9 до 13 часов
Набережная 13, Герцена 16 с 9 до 15 часов
Вниманию жителей города!
13 сентября 2019 года на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская 1) с 10:00 до 18:00 часов состоится ярмарка «Сад и дача. Осень – 2019». На ярмарке будет представлена продукция плодопитомников, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, а также мясные и рыбные деликатесы, восточные сладости и медовая продукция Озерских пчеловодов.
Уважаемые жители города!
В связи с мероприятием, посвященным «Дню работника атомной промышленности» 14 сентября 2019 года с 10:00 до 16:00 часов будет прекращено движение транспорта по ул. Парковая от площади Парка культуры и отдыха до проспекта Ленина.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 13 сентября 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, днем местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11º, в низинах до плюс 1º, днем плюс 18-23º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшения видимости при осадках, потери курсовой устойчивости при боковом ветре, а так же нарушением скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений.
http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40531/