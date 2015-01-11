Ледяные качели. Северный циклон внезапно испортит погоду на Урале

Резкое похолодание ожидается в Уральском федеральном округе.

Первая половина сентября подарила жителям относительно комфортную погоду. Последние дни были по-летнему теплыми и солнечными. Воздух днем прогревался до +20+23 градусов. Но осень берет свое.

Новые ледяные воздушные массы образовались над акваторией Баренцева моря. Ветер несет их с северо-запада в центральные регионы страны. Затем холод обрушится на Урал. Фронт принесет дожди и снижение температуры воздуха. Во вторник, 17 сентября, столбик термометра в Челябинской области резко упадет вниз. Днем ожидается не выше +16 градусов. Следующие двое суток опять очень тепло +19 градусов. И вновь похолодание, до +12 градусов, 22 сентября.

Такие «погодные качели» ожидаются до конца месяца. Возможно, непродолжительное потепление – это вторая волна «бабьего лета», но тепла уже не предвидится.

А октябрь встретит южноуральцев отнюдь неласково. Первая неделя второго месяца осени в Челябинске будет, по предварительным прогнозам, холодной. Пойдут дожди, температура воздуха опустится ночью до 0 градусов, днем будет не выше +5+10 градусов.

https://www.cheltv.ru/ledyanye-kacheli-severnyj-tsiklon-vnezapno-isportit-pogodu-na-urale/