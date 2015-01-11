В Челябинской области обсудили подготовку к новому отопительному сезону

11 сентября на областном совещании глава региона Алексей Текслер поставил перед руководителями муниципальных образований задачу подготовиться к подаче тепла.

Исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин доложил о том, что уровень готовности области к отопительному сезону составляет около 97%.

В ходе совещания Алексей Текслер обратил особое внимание на необходимость повышения эффективности энергосистемы в целом:

– Если есть ветхие сети, никакого тарифа не хватит, чтобы все это функционировало. Эти проблемы надо решать. Прошу провести полную ревизию и наметить пути решения. Поработайте над схемами теплоснабжения. Главам муниципальных образований необходимо устранить замечания Ростехнадзора и обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону, – подчеркнул Алексей Текслер.

Традиционно отопительный сезон в Челябинской области начинается в конце сентября – начале октября. В отдельных районах он уже стартовал.

По заявкам руководителей подают тепло в отдельные детские сады в Челябинске, Верхнем Уфалее, Аргаяшском районе. И.о. главы минстроя Виктор Тупикин рекомендовал муниципалитетам оперативно реагировать на заявки о подключении к теплу социальных объектов.

Следует отметить, что на модернизацию и подготовку к предстоящей зиме коммунальных объектов на Южном Урале предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Из областного бюджета по поручению Алексея Текслера в этом году выделено почти в два раза больше средств, чем в прошлом году – 763,1 млн рублей. Еще 849,8 млн рублей – это местные бюджеты и средства предприятий ЖКХ.

В Озерском городском округе в настоящее время дано добро на подключение тепла в детских садах, находящихся в старой части города, где температура воздуха в группах ниже санитарных норм. Кроме того, специалисты администрации ежедневно проводят мониторинг температуры воздуха. В предстоящие выходные ожидается тёплая и солнечная погода, но уже на следующей недели прогнозируется серьёзное понижение температурных параметров.

В связи с этим главой округа Евгением Щербаковым принято решение о том, что в начале следующей недели теплоснабжение будет подано в жилой фонд, а также во все учреждения социальной сферы и на промышленные объекты. Окончательное решение о дате начала отопительного периода 2019-2020 года будет принято в понедельник 16 сентября.

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http://ozerskadm.ru/about/info/news/40536/