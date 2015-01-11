Афиша для тёплого уикенла!

Природа засыпает...а мероприятия расцветают!

Культурные, спортивные, детские..! В Озёрске, Кыштыме, Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

14 сентября

Все выходные:

10-00, кордодром «СЮТ» в Городском парке

Чемпионат по авиамодельному спорту среди учащихся городов, расположенных на территории присутствия предприятий госкорпорации «РОСАТОМ».

Регистрация 9-15, Городской парк

Забег атомных городов на 2019 метров.

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 7-ой тур 2-3 группы «Пирамида свободная».

18-00, кт "Октябрь"

Организаторы мероприятия хотели бы создать на площадке кинотеатра "Октябрь" настоящую атмосферу есенинского стиха. Именно в этот день у тебя появится возможность влюбиться (впервые или снова) в строки Есенина, а, кроме того, - найти в них себя. Прожить, прочувствовать и не остаться равнодушным.

19-00, Городской парк

Знаменитое в Озерске и далеко за его пределами Актёрское трио "ТРОЕ" 9 сентября празднует свой Юбилей!

Кыштым

п.Тайгинка

12-00, фестиваль традиционной культуры поселков «Завалинка». По такому случаю круглой даты мероприятия в Кыштымский городской округ приедут творческие делегации из соседних территорий, чтобы оценить выступления творческих коллективов, попробовать блюда и напитки традиционной кухни, принять участие в разнообразных конкурсах, играх, забавах, мастер-классах, ярмарке народных умельцев.

п.Слюдорудник

Все выходные: межрегиональные соревнования по маунтинбайку "На рудниках".

14 сентября, 13-00

Бесплатный концерт для жителей Кыштымского городского округа и близлежащих территорий. Это инициатива Снежинской филармонии в рамках проекта "Автобус - гастролёр" и школы №9 п. Слюдорудник в рамках проекта "Здесь начинается дружба". Гостей ждет музыкальная, игровая и интеллектуальная программа.

Челябинск

Все выходные:

Студия-театр "Манекен" ЮУрГУ: театральная универсиада UNIFEST.

Участниками станут 14 студенческих театров из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Омска, Санкт-Петербурга и Москвы. Почетный гость фестиваля - танцор, хореограф и импровизатор из США Боб Айзен.

14 сентября

11-00, аэропорт "Шагол"

Авиационное шоу! С 11:00 14 сентября 2019 на территории аэродрома будет работать выставка летной техники: ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолет Ми-8мт. Также гостям покажут спецмашины для спасения людей, тушения пожаров и обслуживания самолетов.

Авиашоу «Стрижи» начнется в 13:00. Запланированы показательные выступления «шестерки» МиГ-29 с грандиозной программой, а также одиночный пилотаж.

С 12 до 20-00, На крыше ТК «Курчатов»

Гастрономический фестиваль FOODIES: десятки лучших ресторанов города будут готовить для гостей свои фирменные блюда, а также новинки меню, специально придуманные шеф-поварами к празднику.

Екатеринбург

Все выходные:

Фестиваль «Книжный полоз»: в Екатеринбурге книжный фестиваль такого направления и масштаба состоится впервые! Организаторы планируют собрать молодежь, подростков, детей и родителей, людей старшего поколения, профессионалов в сферах книгоиздания, педагогики, библиотечного и музейного дела.

В отличие от других регионов страны, на Урале нет подобного книжного детского фестиваля, в котором могли бы участвовать одновременно ключевые издательства и небольшие провинциальные издательские проекты.

Площадки фестиваля:

-Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина

-Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

-Книжный магазин «Пиотровский»

-Мероприятия «Openair» (рядом с музеем) Горького , 4А

-Ельцин Центр

14 сентября

15-00, Екатеринбург Экспо

Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Более 450 лучших спортсменов со всего мира выйдут на ринг Екатеринбурга в надежде стать Чемпионами и только восемь сильнейших, в восьми Олимпийских весовых категориях, получат титул Чемпиона мира по боксу.

18-00, Урал Опера Балет

Гала-концерт при участии артистов Урал Балета и российских дизайнеров одежды.

Верхняя Пышма, Свердл.обл.

15, сентября, с 13 до 20-00, Кубок Урала по дрифту.

Александра Лебедева