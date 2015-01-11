Синоптики предупредили о сильном ветре на Южном Урале

Автомобилистам не стоит парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за непогоды – в предстоящие сутки в Челябинской области прогнозируется порывистый ветер.

По информации синоптиков, во вторник отдельные порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные, а в горах сильные дожди, в низинах температура воздуха опустится до плюс двух градусов. Днем 17 сентября воздух прогреется до 15-20 градусов.

Уральский ЦГМС сообщает, что погоду в округе в ближайшие дни определит новый циклон с центром вблизи Арктического побережья. В системе этой обширной атмосферной воронки будут вращаться фронты и малые циклоны, которые принесут прохладную погоду с частыми дождями. По предварительной информации, ветер на Южном Урале ощутимо усилится в четверг – ожидаются порывы до 22 метров в секунду, днем 19-го будет плюс 12-17 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-silnom-vetre-na-Yuzhnom-Urale_119988.html