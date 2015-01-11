Автоледи без прав устроила аварию с переворотом под Кыштымом

В Кыштыме устанавливают обстоятельства лобового столкновения легковушек, после которого госпитализированы два человека.

Авария произошла в понедельник, 16 сентября, около 15.50 на 7-м километре автодороги Кыштым – Тайгинка – Сайма.

Сообщается, что за рулем Honda находилась девушка 1992 года рождения без прав на управление транспортным средством. При совершении обгона она не убедилась в безопасности маневра и врезалась в двигавшийся навстречу ВАЗ-2114 под управлением водителя 1970 года рождения. По словам орчевидцев, удар был такой силы, что «14-я» перевернулась на крышу.

В результате ДТП серьезно пострадали два человека: водитель «14-й» и пассажир Honda 1988 года рождения. Оба госпитализированы в ЦГБ Кыштыма.

По факту ДТП проводится разбирательство.

https://dostup1.ru/accident/Avtoledi-bez-prav-ustroila-avariyu-s-perevorotom-pod-Kyshtymom_120020.html