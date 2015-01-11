Облсуд оставил в силе приговор авторитету из Озерска, связанному с похоронным бизнесом

Челябинский облсуд оставил в силе приговор Озерского городского суда в отношении криминального авторитета Сергея Мамонтова и двух его соучастников, признанных виновными в вымогательстве группой лиц с применением насилия и грабеже.

Он получил 13 лет в колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. рублей, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, Сергей Мамонтов признан виновным в семи фактах вымогательств у жителей Озерска денег в крупном и особо крупном размерах и права на имущество — квартиры последних, а также в грабеже с применением насилия. У его подельников аналогичные составы.

Так, с февраля 2015 года по май 2016 года подсудимые вступили между собой в сговор, распределили роли и, сопровождая свои требования применением насилия и постоянным психологическим давлением на потерпевших, требовали от последних денежные средства в крупном и особо крупном размерах, принуждали их писать расписки о мнимой задолженности перед участниками преступной группы. У жертв отбирали квартиры и машины.

В результате суд приговорил Сергея Мамонтова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, второго соучастника — к 11 годам, третьего — к девяти. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания всем осужденным назначены штрафы от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, двоим осужденным — дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

https://www.znak.com/2019-09-19/oblsud_ostavil_v_sile_prigovor_avtoritetu_iz_ozerska_svyazannomu_s_pohoronnym_biznesom