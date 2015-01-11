Госдума не хочет разделять братьев и сестер в школе

Госдума решила внести поправки в семейный кодекс. Согласно инициативе дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в школе, будут иметь приоритет при распределении в учебное учреждение.

По мнению законотворцев, россияне зачастую сталкиваются с проблемами при зачислении младших детей в ту же школу, где уже учатся старшие дети. Теперь правило предоставления приоритета планируют закрепить на федеральном уровне.

В Челябинской области негласное правило о зачислении братьев и сестер в одно учебное заведение есть давно. Касается это не только школ, но и детских садов.

«Пока это только инициатива, говорить о чем-то, наверное, рано. Но могу сказать, что в Челябинской области учреждения образования эти правила выполняют давно. Они, конечно, нигде не прописаны, но практика такая в детских садах и школах есть. У руководителей есть понимание, что если дети проживают вместе, то и учиться должны в одном месте»,

— рассказали в пресс-службе областного министерства образования.

Важен данный аспект и с психологической точки зрения. Дети, которые растут в одной семье и учатся вместе, чувствуют поддержку родного человека. По мнению психологов, несмотря на то, что между братьями и сестрами даже может существовать соперничество и прямая конфронтация, плечо родного человека, находящееся где-то неподалеку, будет всегда кстати.

«Биологическое родство оно предполагает чуть большее доверие и привязанность людей друг к другу по сравнению с остальным окружающим миром. Поэтому наличие в образовательном учреждении такого близкого человека, как брат или сестра, психологически комфортнее для ребенка любого возраста. Особенно если речь идет о младших детях. Речь идет не только о физическом присутствии, сколько просто о понимании, что в этом учебном учреждении есть брат или сестра»,

— отметила психолог Жанна Кулькова.

Помимо психологического аспекта обучение всех детей в одном месте будет удобно и для родителей. Утром это сократит время развоза школьников в разные части городе, тем более, если живет семья в мегаполисе.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/gosduma-reshila-ne-razdelyat-bratev-i-sester-v-shkole/