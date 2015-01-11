Петицию в поддержку тренера из Магнитогорска подписали 100 тыс. человек

Петицию в поддержку уволенного за фото 20-летней давности тренера Екатерины Конопенко из Магнитогорска (Челябинская область) подписали более 100 тыс. человек.

Напомним, педагог дополнительного образования была уволена из детского центра «Максимум», где вела тренировки по кикбоксингу, после прокурорской проверки, которая нашла нарушения законодательства об образовании. Надзорному ведомству не понравился «контент, размещенный в сети интернет». Речь идет об эротических фотографиях, которые были сняты 20 лет назад в качестве иллюстраций для поэтического сборника Екатерины, известной как Катя Ганеши. Затем эти фото разместили в соцсети, причем они были опубликованы не на страничке тренера. +

Ситуацию прокомментировали в Минпросвещения РФ, заявив, что учителя имеют право на личную жизнь, однако профессия педагога накладывает некоторые обязательства. При этом, по словам родителей детей, которые занимались у Конопенко, они не имеют претензий к женщине и не придают большого значения фотографиям.

По мнению автора петиции на change.org, «в нашей стране любого, абсолютно ни в чем невиновного человека могут в любой момент абсолютно безнаказанно привлечь к уголовной ответственности, лишить работы и средств к существованию».

Добавим, что Екатерину Конопенко пригласили на съемки передачи «Мужское Женское» на Первом канале.

https://dostup1.ru/society/Petitsiyu-v-podderzhku-trenera-iz-Magnitogorska-podpisali-100-tys-chelovek_120497.html