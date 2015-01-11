В Челябинской области назвали самые популярные имена 2019-го года

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные имена 2019-года.

Топ-5 женских имен возглавила Виктория (такие имена в период с января по сентябрь получили 557 новорожденных девочек), на втором месте София (490), на третьем - Анна (477), на четвертом - Мария (459). Замыкает пятерку лидеров Алиса (423).

Самым популярным мужским именем этого года стал Артем (так за девять месяцев назвали 666 новорожденных мальчиков), вторая позиция - у Александра (619), третья - у Михаила (591). На четвертом месте - Максим (592), на пятом - Иван (438).

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Наталья Ветхова, в сентябре этого года самым популярным женским именем также стала Виктория (66 девочек получили это прекрасное имя), дальше идут Анна и Мария (по 55), София (51), Дарья (48), Ксения (46), Вероника (39), Екатерина, Алиса, Арина (по 38), Ева, Валерия (по 36), Василиса (35), Полина, Елизавета (32), Милана и Анастасия (30).

Самые популярные мужские имена сентября - Александр (71), Артем (66), Михаил (61), Максим (53), Иван (48), Роман (44), Дмитрий (40), Лев (39), Егор, Матвей, Арсений (30), Тимофей (29), Кирилл (28), Марк (26), Никита, Данил (по 25).

Не обошлось в первый месяц осени и без оригинальных, редких имен. Так, в сентябре на свет в Челябинской области появились Златаслава, Лолита, Моника, Аврора, Евангелина, Марья (каждая - в единственном экземпляре), а также по две Афины, Рианы и Аксиньи.

Необычные имена в сентябре 2019-го года достались и мальчикам. Так, на Южном Урале появилось по одному Викториану, Гаврилу, Жану, Маркусу, Феодору, Леонардо, Лёве, а также по два Клима и Елисея.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nazvali-samye-populyarnye-imena-2019-go-goda