«Вольница» в Озёрске!

ЮБИЛЕЮ ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПОСВЯЩАЕТСЯ!

25 октября встречаем самобытный Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Вольница». Коллектив в этом году отмечает свое 20-летие!

«Вольница» - это всегда живое, чисто народное звучание, это симбиоз фланкировки (искусства владения оружием), танца, музыки и вокала. В этом проявляется искреннее желание донести до слушателей идею традиционного казачьего песенного творчества.

Ансамбль «Вольница» - лауреат Гала-концерта фольклорного конкурса «Казачий круг» в г. Москва!

В репертуаре «Вольницы» - песенный фольклор казачьей культуры. Ансамбль тесно сотрудничает с творческими коллективами областей России, поддерживая традиционную культуру казаков, сохраняя её богатое наследие и неповторимую традиционную певческую манеру исполнения.

Ждем вас в ДК «Строитель» 25 октября в 19 часов.

Цена билета – 250 рублей. Бронь, касса: 7-71-51/7-76-28