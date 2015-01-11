В школах участились кражи сотовых телефонов

С наступления учебного года в Озерске участились обращения в полицию по пропажам имущества у школьников в учебных заведениях.

В большинстве случаев причиной совершения таких утрат стала невнимательность подростков, которые оставили свои вещи без присмотра. Так, 18 сентября в сотовый телефон стоимостью почти 9000 рублей был похищен у ученика 34 школы.

Ещё одна кража произошла 25 сентября. Дорогих смарт-часов лишилась учащаяся школы № 27.

4 октября у студента ОЗТК похищены наушники стоимостью 10000 рублей, которые он оставил на скамейке, во время урока физкультуры.

10 октября ученик 24 школы лишился портативной музыкальной колонки, которую оставил в рюкзаке в коридоре учебного заведения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства по данным обращениям, материалы находится на проверке.

Кражи в школах нередко совершают сами учащиеся. Бывает, что такие инциденты разрешаются без полиции. Однако всем участникам такого конфликта необходимо знать: если пострадавшая сторона обратится в органы внутренних дел, виновному придется отвечать даже в том случае, если украденное будет добровольно возвращено.

Если вы хотите избежать кражи, то внимательно следите за своим имуществом.

Не оставляйте в школе свои вещи без присмотра на партах, в сумках, в карманах пальто и курток.

Ценные вещи предпочтительно не носить с собой, а оставлять дома!

Уважаемые родители! Полиция призывает вас, в целях сохранности имущества вашего ребенка, не разрешать детям носить собой в школу дорогие гаджеты, особенно детям начальных классов. В качестве средства связи приобретайте часы-телефон с GPS-трекером. Так ребенок не будет отвлекаться от уроков, и вы всегда сможете позвонить или узнать место нахождения вашего ребенка, не отвлекая его от учебного процесса.