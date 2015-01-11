Первенство по волейболу среди ветеранов.

С 5-го по 13 октября в КСК «Лидер» прошли соревнования по волейболу мужских команд в зачет 13-й Спартакиады «Здоровье» среди ветеранов спорта. Это был 8-й вид спорта. В этих соревнованиях приняло участие 5 команд: ХСК, Мастер, Сб. Ветеранов, Маяк и ДЮСШ (вне зачета).

Победителем турнира стала команда ХСК в составе: Венделев Валерий ( капитан команды), Чернецов Олег, Лемтюгин Игорь, Сербин Вадим, Цыпышев Алексей, Городохов Константин, Видякин Александр. 2-е место заняла команда Мастер в составе: Механов Алексей (капитан команды), Жужлов Вячеслав, Фатыхов Радик, Костромин Сергей, Емельянов Александр, Ильин Александр, Щегольских Игорь. 3-е место у команды Сб.Ветеранов в составе которой выступали: Наумчак Виктор (капитан команды), Аллин Владимир, Блюденов Владимир, Бочарников Сергей, Горшков Евгений, Замятин Владимир, Корнеев Алексей, Попов Евгений, Усков Николай. Хорошо выступила молодая команда ДЮСШ во главе с её тренером и капитаном команды Окуловым Олегом, которая проиграла только в финале команде ХСК и выступала вне зачета. По итогам первенства скомплектованы женская и мужская сборные команды по волейболу для участия в 8-й Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области 9,10 ноября 2019 года. Хочется выразить благодарность судейской бригаде в составе: Юлии Речкаловой, Елены Дородневой, Виктора Русина и Николая Ускова за хорошее и четкое судейство. Всем участникам турнира желаем дальнейших спортивных успехов и здоровья!

Главная судейская коллегия Спартакиады «Здоровье» Алексей Корнеев и Анифа Исмагилова.