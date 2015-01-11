Погода в Челябинской области резко ухудшится

По данным Челябинского гидрометцентра, 18 октября на Южном Урале ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, остекления и обрыв линий электропередачи.+

При гололеде рекомендуется передвигаться с особой осторожностью. Автомобилистам советуют воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения с учетом погодных условий.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti-rezko-uhudshitsya_120939.html