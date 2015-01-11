Святитель Николай прибыл в Озёрск

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска впервые в истории города и прихода был отслужен молебен перед ковчегом с частицей мощей Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Ковчег доставили к нам из храма Василия Великого, который находится в Челябинске.

История появления мощей Святителя Николая в Челябинске оказалась связана с Чернобылем и с представительницей древних княжеских родов, итальянской маркизой Иммаколатой Соларо дель Борго.

Синьору Иммаколату Соларо дель Борго узнали в России с 1986 года, когда в нашей стране случилась беда — чернобыльская катастрофа. В те годы маркиза добилась того, что тысячи советских детей, проживавших в зараженной зоне, смогли выехать в Италию для лечения и реабилитации.

Как только в России изменилось отношение к Церкви, госпожа Иммаколата пожелала внести свой личный вклад в возрождение христианства в нашей стране.

«В России многие святыни были утеряны. А у нас в Италии их сохранилось так много! Я решила, что русские верующие очень нуждаются в поклонении святым мощам, которые есть у итальянцев», — объяснила свой порыв маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.

В конце 1990-х годов маркиза привезла ковчег с частицей мощей святителя Николая в город Челябинск просьбе настоятеля храма Василия Великого протоиерея Сергия Севастьянова и передала в дар храму «в знак глубокого уважения к Русской Православной Церкви и как символ нашей общей любви к Христу».

Так святитель, которого в России любят как своего родного русского святого, пришел и на Южный Урал.

Поклониться святыне в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска можно будет до 30 октября с 9.00 до 19.00.