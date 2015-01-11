Алексей Текслер – о водоснабжении в Верхнем Уфалее: Непонимание ситуации приводит к таким проблемам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 21 октября, на совещании с главами потребовал от главы регионального минстроя Виктора Тупикина доложить о текущей ситуации в Верхнем Уфалее, где накануне более 80 домов остались без водоснабжения.

Главе города Вере Усковой отчитываться не пришлось.

Напомним, авария на водоводе произошла в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 октября. Без водоснабжения остались 82 жилых многоквартирных дома.

Как доложил губернатору Виктор Тупикин, произошел порыв на 300-миллиметровой асбоцементной трубе в микрорайоне Центральный, возле дома на улице Бабикова, 48.

Длина трещины составила 3 метра.

Работниками «Водоканала» произведен демонтаж поврежденного участка трубы. Авария не удалось устранить в заявленный срок. Как пояснил Виктор Тупикин, не удалось зачеканить трубу (провести чеканку концов трубопровода свинцом). С одной стороны установлены заглушка и задвижка. Водоснабжение восстановлено в 42 домах.

«Если не удастся установить заглушку на второй конец поврежденной трубы, то будут раскапывать дальше», - уточнил Виктор Тупикин.

Мэрия организовала подвоз воды – задействована 1 местная цистерна и двумя помогли соседние муниципалитеты.

Глава регионального минстроя уточнил, этот водовод находится в плановом капитальном ремонте. За осень нынешняя авария уже вторая на водоводе.

Напомним, 22 сентября микрорайон «Центральный» остался без водоснабжения по причине выхода из строя насоса на водоподъемной скважине № 1. Была подключена резервная скважина № 30, но поставка воды осуществлялась с низким давлением. С 23 сентября без водоснабжения остались 2 детских сада и 2 школы, а также частично в многоквартирные жилые дома в микрорайоне «Центральный». Водоснабжение было восстановлено 26 сентября.

В сентябре по факту отсутствия в Верхнем Уфалее водоснабжения прокуратура возбудила дело.

Алексей Текслер, выслушав доклад министра, подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает факт нерасторопности чиновников. О высоком износе водовода в Верхнем Уфалее губернатору рассказали в августе, во время его визита в муниципалитет. Тогда Алексей Текслер распорядился выделить 30 миллионов рублей из бюджета области на проведение капитального ремонта. Работы уже начались. «Капитальный ремонт должен быть завершен в ноябре», - распорядился Алексей Текслер.

Минстрой держит ситуацию на контроле. Алексей Текслер подчеркнул, что недоработка глав и минстроя привели к такой ситуации. «Отсутствие работы по регистрации объектов и непонимание сути текущей ситуации и приводит к такого рода проблемам», - считает глава региона.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/aleksey-teksler-o-vodosnabzhenii-v-verhnem-ufalee-neponimanie-situacii-privodit-k