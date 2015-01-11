Желтый уровень опасности из-за ветра и гололеда объявлен на Южном Урале

По данным синоптиков, местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, предупреждение актуально до 20 часов 22 октября.

Предстоящей ночью на Южном Урале будет от минус трех до плюс двух, на юге – до минус восьми. Завтра днем прогнозируется повышение температуры воздуха до 4-9 градусов. В течение суток в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, утром в горах возможны туманы, на дорогах гололедица.

Предупреждение об опасности гололедно-изморозевых отложений будет действовать до восьми утра вторника.

Желтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Водителям рекомендовано заранее позаботиться о подготовке авто к зимним условиям и поменять резину. Производители автомобильных шин рекомендуют «переобувать» машины при среднесуточной температуре плюс пять градусов: летние шины теряют свою эластичность при более низких температурах, а значит, сцепление протектора с дорожным покрытием ухудшается. В такой ситуации управление транспортным средством даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в разы.

Специалисты советуют при гололедице наклеить на подошву обуви лейкопластырь или изоляционную ленту, а на каблуки прикрепить металлические набойки. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

https://dostup1.ru/society/Zheltyy-uroven-opasnosti-iz-za-vetra-i-gololeda-obyavlen-na-Yuzhnom-Urale_121029.html