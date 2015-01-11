Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Адвокат заявил, что получил подтверждение отмены постановления. Дело против Дубровского о злоупотреблении должностными полномочиями завели после того, как ФАС обвинила чиновника в нарушении антимонопольного законодательства.

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК сообщил его адвокат, Рустам Курмаев.

«Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал защитник. От дальнейших комментариев он отказался.

Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.

11 октября адвокат Игорь Трунов сообщил, что следственный департамент МВД возбудил дело против экс-губернатора по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Ущерб по делу оценивался в 20 млрд руб.

Дубровский, возглавлявший Челябинскую область с 2014 года, ушел в отставку 19 марта 2019 года. За день до этого ФАС назвала министерство дорожного хозяйства и транспорта и Дубровского участниками антиконкурентных соглашений. По версии службы, пока он был губернатором, большинство контрактов стала получать компания «Южуралмост». Дубровский в интервью РБК, опубликованном 17 октября, назвал надуманными обвинения ФАС, а также назвал фейком информацию о возбуждении против него дела.

https://www.rbc.ru/politics/22/10/2019/5daf4f499a7947e69ca54ab7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews