Магнитная буря приближается к Земле

Геомагнитное поле земли в четверг, 24 октября, будет слабо возмущенным – метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

По данным лаборатории солнца ФИАН, к вечеру 24 октября и до 12 часов 25-го магнитосфера будет возбужденной. К вечеру пятницы волнения сойдут на нет.+

Сервис Гисметео сообщает, что вечером 24 октября и утром 25-го ожидается слабая магнитная буря.

КАК ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА МАГНИТНАЯ БУРЯ?

Сильные магнитные возмущения доставляют больше всего дискомфорта беременным, детям, пожилым людям, а также метеочувствительным людям. Достается сердечно-сосудистой системе, резко снижается трудоспособность. Некоторые испытывают апатию, сонливость, вплоть до головокружения. Другие люди, наоборот, ощущают прилив энергии, но из-за быстро сменяющегося настроения не могут направить ее в конструктивное русло.

КАК ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОЙ БУРИ?

Если вам поставили диагноз гипертония, обязательно носите с собой лекарство, снижающее давление. Доказано: во время бурь количество инфарктов и инсультов увеличивается. Общие рекомендации будет несложно запомнить:

- следите за питанием, не переедайте, жирную и острую пищу вообще исключите из своего рациона;

- откажитесь от алкоголя за несколько дней до бури;

- пейте не менее 1,5 литра воды в день;

- накануне бури хорошо отдохните, сон должен быть полноценным;

- старайтесь избегать стрессов в первой половине дня.

https://dostup1.ru/society/Magnitnaya-burya-priblizhaetsya-k-Zemle_121125.html