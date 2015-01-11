В Челябинской области увеличатся суммы выплат ветеранам Великой Отечественной войны

С 1 января 2020 года в Челябинской области увеличится размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Законопроект о внесении изменений в статью областного закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» сегодня, 24 октября, рассмотрел комитет по социальной политике Законодательного собрания региона. Члены комитета рекомендовали депутатам Заксобрания принять проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго.

Как сообщила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова, предлагается увеличить размер единовременной материальной помощи ветеранам на капитальный ремонт жилья - со 100 до 107 тысяч рублей, на текущий ремонт квартир в многоквартирных домах - с 15 до 40 тысяч рублей, на текущий ремонт жилых домов - с 25 до 66 тысяч, на газификацию жилья - с 25 до 100 тысяч рублей.

«В третьем квартале нам увеличили средства на предоставление данных выплат. Дополнительно было выделено 19 миллионов рублей - общая сумма, предназначенная для оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, составила 28 миллионов рублей», - отметила в своем докладе Раиса Хайритдинова.

По ее словам, на сегодняшний день выплаты получили 528 человек. За счет дополнительных средств до конца года материальная помощь будет оказана еще 541-му ветерану. Таким образом, в 2019-м году более тысячи южноуральских ветеранов получат единовременную выплату.

На 2020-й год для осуществления данных выплат в бюджете Челябинской области предусмотрено 28 миллионов рублей.

«Это очень важный закон, ведь он касается наших уважаемых ветеранов. За несколько месяцев этого года мы приняли огромное количество законов социальной направленности. Решение увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, - очень хорошая инициатива. Пусть это и не такие великие, как многие говорят, суммы, но для пожилых людей сегодня это серьезные деньги», - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-uvelichatsya-summy-vyplat-veteranam-velikoy-otechestvennoy