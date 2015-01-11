В Челябинской области появится реестр организаций отдыха детей – требования к нему будут прописаны в соответствующем региональном законе.

Депутаты комитета обратили внимание, что раньше ведение реестра надежных детских лагерей не было обязательным – это были только рекомендации. Теперь, после принятия федерального закона, разрабатываются изменения в региональное законодательство: в областном нормативном акте должны быть прописаны требования к реестру и зафиксированы виды административного наказания для недобросовестных организаторов детского отдыха.

«Сегодня государство все больше берет на себя заботу об отдыхе детей, и это правильно. В этом году благодаря межведомственному взаимодействию органов местного самоуправления и надзорных органов у нас было выявлено несколько несанкционированных лагерей и одна недобросовестная перевозка детей в Крым, такие факты есть. Впредь таких случаев необходимо избегать», – отметил председатель комитета Александр Журавлев.

При этом он отметил, что в целом летняя оздоровительная кампания в Челябинской области прошла успешно: в регионе было открыто 779 лагерей различных видов, из них загородных – 67, дневных – 696, палаточных – восемь, санаториев – шесть, труда и отдыха – два. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период было охвачено более 225 тыс. юных южноуральцев.

«По сравнению с прошлым годом мы не снизили, а даже увеличили число отдыхающих детей почти на пять тысяч. Также мы увеличили количество профильных смен, что позволило занять наших детей: учить и оздоравливать», – прокомментировал Александр Журавлев.

Добавим, также комитет принял решение об увеличении областной субсидии на летнее оздоровление детей в 2020 году.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poyavitsya-reestr-organizatsiy-otdyha-detey_121177.html