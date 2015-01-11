На приюты для животных в Челябинской области выделят 290 млн

На создание и организацию работы новых приютов для животных из бюджета Челябинской области планируется выделить 292 млн рублей в 2020-2022 годах, в том числе в 2020 году – 60,9 млн.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский, чтобы обеспечить выполнение требований нового федерального закона, в регионе за три года планируется построить четыре приюта на 200 животных каждый, а также три приюта на базе государственных ветстанций Аргаяшского, Варненского муниципальных районов и Златоуста. Бюджетные средства будут выделяться на осуществление данной работы.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области будет осуществлять государственный ветеринарный надзор за работой приютов для животных, организаций по отлову и содержанию животных на территории региона. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства региона 24 октября.

В министерстве уверены, что благодаря контролю удастся избежать происшествий, подобных недавнему скандалу со смертью собаки. Напомним, в одном из челябинских ветприемников была зафиксирована насильственная смерть животного. Этот случай получил широкую огласку, детали происшествия обсуждались в Общественной палате Челябинской области.

По данным муниципалитетов, в целом по региону необходимо каждый год отлавливать около 15 тыс. безнадзорных собак и кошек в год. В 2019 году на эти цели из областного бюджета выделены субвенции местным бюджетам в сумме 10,8 млн рублей.

К 1 января 2020 года действующие приюты для животных должны выстроить свою работу так, чтобы соответствовать требованиям законодательства. На содержание в приютах отловленных животных, не имеющих хозяина, в 2020 году из областного бюджета южноуральские муниципалитеты получат субвенции, сумма которых составит 9 млн рублей.

Сейчас на территории Челябинской области работают только частные приюты – их 20, они пока не имеют официального статуса и большинству из них предстоит начать работать по новым правилам. По закону об ответственном обращении с животными, отлов должен производиться с видеофиксацией, а владельцы приютов приравниваются в обязанностях к владельцам животных.

https://dostup1.ru/society/Na-priyuty-dlya-zhivotnyh-v-Chelyabinskoy-oblasti-vydelyat-290-mln_121181.html