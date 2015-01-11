Информация о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива

25.10.2019

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива».

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС): с 25.10.2019 по 26.12.2019.

Месторасположение деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк».

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.

Техническое задание на проведение ОВОС и предварительный вариант материалов по ОВОС будут доступны с 25.10.2019; материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» (далее – МОЛ) будут доступны с 27.11.2019 по адресам:

- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - четверг 11.00-19.00 (время местное), пятница 11.00-18.00 (время местное), суббота - выходной, воскресенье – 11.00-19.00 (время местное);

- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг 8.30-17.42 (время местное), пятница 8.30-16.42, суббота, воскресенье – выходные;

- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской области: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами и в электронном виде по адресу электронной почты burmak@po-mayak.ru в следующие сроки:

- по техническому заданию на проведение ОВОС и предварительному варианту материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива с 25.10.2019 по 25.11.2019;

- по МОЛ на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» - с 27.11.2019 по 26.12.2019.

Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива состоятся 26.11.2019 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по итогам общественных слушаний о реализации намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива осуществляется по 26.12.2019 в письменном виде в местах ознакомления с материалами и в электронном виде по адресу электронной почты burmak@po-mayak.ru.

Общественные слушания по обсуждению МОЛ на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» состоятся 27.12.2019 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40889/