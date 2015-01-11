На Южном Урале дорожники будут патрулировать трассы из-за непогоды

На федеральные автодороги Челябинской области выйдут патрули и комбинированные машины в связи с неблагоприятным прогнозом – 29 октября ожидается мокрый снег, гололедица и штормовой ветер.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на трассах М-5 «Урал», Р-354, Р-254 «Иртыш» проводится круглосуточное патрулирование, подготовлены комбинированные дорожные машины, спецтехника, при необходимости будет проводиться обработка проезжей части.

Во избежание ДТП водителям советуем соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Для тех, кто оказался на дороге в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-dorozhniki-budut-patrulirovat-trassy-iz-za-nepogody_121246.html