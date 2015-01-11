В Озерске выразили дань уважения жертвам политических репрессий

Ежегодно 30 октября по всей стране проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме насилия из-за разных взглядов и убеждений: митинги и акции, возложение цветов и венков к памятникам, «уроки памяти» в образовательных учреждениях.

В среду в Озерске, в ДК «Строитель» собрались более 30 человек. В теплой атмосфере, в ходе чаепития озерчане из числа жертв политических репрессий смогли пообщаться друг с другом.

- Населению России не удалось избежать политических репрессий, и эти кровавые события навсегда останутся в летописи истории страны. Пострадали сотни тысяч людей. Именно в честь сохранения памяти о тех страшных годах и был учрежден на государственном уровне этот день, - отметил председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев.

Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов УСЗН Ольга Карцева рассказала собравшимся о мерах социальной поддержки, предусмотренной для данной категории граждан, и ответила на многочисленные вопросы.

Справочно: Под политическими репрессиями понимаются разнообразные меры принуждения, которые применяет государство по политическим мотивам. Речь идёт о лишении жизни или свободы, помещение на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны и лишения гражданства. Также сюда относится выселение групп населения из мест проживания, направление в ссылку, высылку на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.

Точной статистики жертв политических репрессий не существует, данные разнятся от двух миллионов до 20 миллионов человек. Массовая реабилитация началась в 1989 году, когда ряд мест погребений был предан гласности.

30 октября 1990 года в Москве был открыт памятник всем жертвам политических репрессий. Он расположился на Лубянской площади, в сквере близ Политехнического музея. Сегодня монумент известен как «Соловецкий камень».

Информация и фото УСЗН.