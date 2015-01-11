Зрительный зал театра кукол преобразился

1 ноября на показе спектакля «Волшебная лампа Алладина» маленькие и взрослые зрители театра кукол «Золотой петушок» смогли оценить комфорт новых кресел-трансформеров, которые были установлены в зрительном зале.

Накануне показа в театре побывал глава округа Евгений Щербаков.

Актёрский коллектив уже назвал новое приобретение важным событием в жизни театра. То, что деревянные лавочки не соответствовали современным требованиям и ожиданиям зрителей, стало очевидно уже давно. Но затратный проект требовал значительных финансовых вложений, которые в бюджете театра кукол и округа найти было практически невозможно.

– В этом году нам удалось получить субсидию на постановочные расходы в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2020 годы» при поддержке проекта «Культура малой Родины» (проект партии «Единая Россия» «Театры малых городов») при условии софинансирования из местного бюджета, – прокомментировала ситуацию начальник управления культуры администрации Светлана Пивоварова.

– Задача заключалась в том, чтобы нашим зрителям было, как минимум, комфортно, – продолжил тему главный режиссёр театра кукол «Золотой петушок» Дмитрий Ерохин. – В детских театрах и театрах юного зрителя успешно используются кресла-трансформеры, которые с поднятым сиденьем предназначены для детей, а с опущенным – это стандартные кресла для взрослого зрителя. Благодаря выделенным средствам, эти замечательные кресла теперь появились и у нас в театре.

Помимо кресел средства субсидии были направлены на улучшение технического оснащения зрительного зала: в театре появился мультимедийный проектор, два проекционных экрана и светозвуковое оборудование. Новое оборудование позволит использовать самые современные методы оформления спектаклей и полностью погрузить маленьких зрителей в атмосферу сказки. Кроме того, планируется приобретение специальной установки для шоу мыльных пузырей. Как пояснил Дмитрий Ерохин, неоспоримое преимущество нового оборудования заключается в том, что оно мобильное и его можно использовать в рамках гастрольной деятельности. Следует отметить, что в ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств, которая будет направлена на приобретение таких же новых кресел-трансформеров и для малого зрительного зала.

В конце минувшей недели в театре кукол с рабочей поездкой побывал глава округа Евгений Щербаков. Он подчеркнул, что озерскими театрами, которые построили наши предки, мы сегодня должны гордиться:

– Это флагманы нашей культуры, учреждения с которыми связаны традиции. К сожалению, на протяжении длительного времени у округа не было возможности развивать материальную базу театров.

В прошлом году у нас получилось приобрести новые кресла в театр «Наш дом». В этом году по государственной программе, при поддержке правительства Челябинской области и партии «Единая Россия» получилось закупить многофункциональные кресла для театра кукол. Коллективу театра это приобретение очень нравится. Кресла считаются одними из лучших, соответствуют всем санитарным требованиям. Надеюсь, что родители и, главное, дети оценят новые кресла по достоинству.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40984/