В учебном батальоне новый выпуск

Торжественное мероприятие, посвященное выпуску военнослужащих из учебного батальона Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии РФ, состоялось не при самой приятной погоде: дул промозглый ветер, мокрый снег хлестал по щекам, но, похоже, это лишь подзадоривало собравшихся на плацу.

После вручения свидетельств об окончании курса подготовки к военнослужащим обратился заместитель командира 93-й ордена Красной Звезды дивизии полковник С.Н.БЕРНАЦКИЙ:

- Дорогие товарищи! Закончился курс вашей подготовки. Здесь до вас были доведены азы того, что вам потребуется при выполнении задач по охране важных государственных объектов в ЗАТО. Я хочу пожелать всем вам успешной службы, здоровья вам и вашим близким, счастья и мирного неба над головой. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда помнили, что самое дорогое на свете, это человеческая жизнь, и то, что вы сюда прибыли не только зарабатывать деньги (хотя это и важно для обеспечения благосостояния ваших семей). Но, чтобы семья была счастлива и довольна, необходимо выполнять все приказы и распоряжения, которые вам дают вышестоящие начальники и ваши командиры, выполнять требования воинских уставов (а требуют они от вас всего лишь умелого выполнения воинского долга).

Двадцать восемь лет тому назад я тоже стоял на этом плацу, а чуть больше пятнадцати лет назад я с этого плаца уходил в Чеченскую республику. И дивизия эта всегда была только лучшей. И вы – будущее этой дивизии: офицеры, прапорщики, сержанты. И от вас зависит успех этой дивизии. Еще раз хочу вам пожелать счастья, здоровья и успехов в службе!

Торжественный митинг продолжил помощник командира по работе с ветеранами подполковник в отставке А.А.ТРУШАЧКИН:

- Дорогие товарищи, боевые друзья!

В первую очередь приятно поздравить вас с окончанием учебного батальона. Тем более, что мне приходилось служить здесь в начале 1980-х годов, готовить воинов для частей нашего соединения. Я вижу, что традиции строевой подготовки, воинского порядка остались прежними, что служат здесь – лучшие офицеры и прапорщики нашего соединения. Думаю, что вы понесете славные традиции соединения в части нашего округа. Вы получили хорошие знания, я в этом уверен, судя по оценкам по окончании учебного батальона. Но останавливаться на достигнутом – нельзя, потому что жизнь предъявляет все более высокие требования. Необходимо вместе со знаниями крепить воинскую дисциплину, свое отношение к службе, к жизни, к быту. Думать о своей семье, думать о своей части, о своем подразделении. Надеюсь, что этот выпуск внесет много хорошего в нашу службу. Разрешите от имени ветеранов поздравить вас с окончанием учебного подразделения, пожелать крепкого здоровья, счастья в семейной жизни и службе!

Затем с напутственным словом к выпускникам обратился клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска иерей Кирилл КУДРЯШОВ:

- Дорогие военнослужащие! Сегодня мне бы хотелось вам пожелать помнить о том, что у вас не работа, а у вас – служение. Это великое слово, которое налагает определенные обязательства на каждого из вас. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя», - так сказал Сам Бог. И поэтому ваше воинское служение по защите нашего народа, нашего Отечества сопряжено именно с готовностью в любой момент отдать свою жизнь ради жизни других людей, ради того, чтобы было мирное небо над нашими головами, чтобы ваши семьи жили в мире, на мирной земле, на нашей свободной Родине. И конечно же, хочется пожелать вам также крепости духа, потому что только в нем вы можете черпать силы для своего служения. Хочется пожелать вам брать пример с тех святых воинов, которых родила наша земля и наша вера – с Александра Невского, с Димитрия Донского, с Феодора Ушакова. Пусть их идеал служения своему Отечеству и народу будет принят и вами, чтобы и вы по мере своих сил подражали этим людям, которые не считались ни со своею жизнью, ни со своим здоровьем, ни со своими личными интересами, ради того, чтобы страна наша процветала, жила мирно, чтобы их

дети были счастливы и имели мирное будущее. Я вас еще раз поздравляю с сегодняшним событием, желаю, чтобы духовные силы никогда вас не покидали.

Военнослужащие, наиболее отличившиеся в ходе обучения, были отмечены грамотами и благодарственными письмами командования. И пусть эти поощрения будут первыми в их воинской карьере.

Александр Волынцев