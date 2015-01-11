Интернет и планшеты. Южный Урал готовится к Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдёт с применением современных технологий. И вот, что будет ждать россиян в 2020-ом году. Стать переписчиком сможет каждый совершеннолетний житель страны.

Ему будет дано три дня на обучение, а после ждёт тест. Всего же в поле будут работать 360 тысяч человек: 315 тысяч человек будут вести опросы, 45 тысяч – контролёров. Их будет видно издалека в жилетах со светоотражающими элементами, шарфах с надписью «перепись» и синей сумкой. Чем эта перепись отличается от других?

Последний раз жителей страны переписывали в 2010 году. С тех пор многое изменилось. На карте городов появились новые адреса, произошло свыше 40 миллионов демографических событий: рождений, браков, разводов, переездов. Новая перепись нужна, чтобы актуализировать эти данные.

Стать переписчиком легко, говорят в Челябинскстате. Главное быть совершеннолетним. Нужно написать заявление, пройти обучение и сдать тест. В Челябинской области в поля выйдут свыше семи тысяч человек. Заполнять будут не бумажные, как это было раньше, а электронные бланки на планшетах. И это не все новшества.

«Мы впервые дадим людям самостоятельно заполнить электронные переписные листы в сети Интернет, на себя и членов хозяйства. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную электронную запись на Едином портале государственных услуг», – говорит начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.

А когда переписчик придёт домой, нужно сказать ему цифровой код. Но можно и по старинке заполнить данные вместе с переписчиком. Для тех, кто не хочет пускать сотрудников к себе домой, откроют участки. В регионе уже идёт подготовка к важному событию.

«В этом году у нас работали регистраторы. Они обходили все жилые и нежилые строения с целью выяснить, где может проживать население для того, чтобы его потом учесть в переписи и никого не пропустить. Таким образом у нас был составлен реестр всех домов по Челябинской области, и он составляет 430 с небольшим тысяч домов», – отмечает руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Перепись населения пройдёт в следующем году с 1 по 31 октября.

https://www.cheltv.ru/internet-i-planshety-chelyabinskaya-oblast-gotovitsya-k-vserossijskoj-perepisi-naseleniya/