Южноуральские птицефабрики переводят в «закрытый» режим из-за птичьего гриппа

Птицефабрики Челябинской области должны перейти на «закрытый» режим – в регионе выявлен вирус гриппа птиц H5.

По сообщению ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», из шести проб патологического материала от диких птиц, отобранных на территории Мордвинского охотучастка в Увельском районе, выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа Н5.

Для недопущения гриппа птиц на территории области ветеринарные правила предписывают усилить контроль за переводом всех птицеводческих хозяйств в режим работы «закрытого типа»; принять меры, направленные на охрану поголовья птиц, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан и других неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, обеспечивающие изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с синантропными и дикими птицами, а также обеспечить проведение мониторинговых лабораторных исследований на грипп птиц в полном объеме.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-ptitsefabriki-perevodyat-v-zakrytyy-rezhim-iz-za-ptichego-grippa_121584.html