Зависимые. Врачи предупредили, кто страдает больше от резкой смены погоды

Резкая смена погоды может стать причиной серьезных заболеваний сердца. Об этом предупредили специалисты Минздрава.

Врачи отмечают, что на погодные аномалии и резкие перепады температур болезненно реагируют люди, у которых есть проблемы сердечно-сосудистой системы, суставов и костей. Человек может испытывать головную боль, слабость, у него возможны тошнота и носовые кровотечения из-за перепадов артериального давления. Доктора рекомендуют в такие дни не переутомляться и избегать стресса. Желательно иметь под рукой тонометр, чтобы держать давление под контролем, а в случае определенных симптомов немедленно вызвать врача.

“Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу”, – цитирует врача-кардиолога Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александру Попову «Москва 24».

В группе риска – курильщики, любители алкоголя, кофе, газировок и сладостей, и люди с лишним весом. А лучшим средством от “погодных” недугов станут регулярные тренировки в спортзале.

Добавим, что в осенне-зимний период многие пьют витамины, чтобы поддержать свой иммунитет. Специалисты напоминают, что есть четкие правила для приема биодобавок,которыми нельзя пренебрегать. Большое значение играют обстоятельства и даже время употребления витаминов.

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