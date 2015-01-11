В Минсельхозе рассказали правду про птичий грипп на Южном Урале

В Минсельхозе Челябинской области уточнили ситуацию по птичьему гриппу – территория региона полностью безопасна, ограничений на торговлю птицей нет.

«В связи с выявлением генетического материала вируса гриппа птиц в пробах от отстрелянной дикой птицы на в Увельском районе прошло внеочередное заседание рабочей группы по противодействию распространения вируса, утвержден план первоочередных профилактических мероприятий и график доставки проб учреждениями ветеринарии в районные ветеринарные лаборатории для проведения исследований на грипп птиц», – говорится в сообщении.

На всех птицеводческих предприятиях области усилен контроль за профилактикой инфекционных заболеваний. Для исключения циркуляции вируса гриппа птиц на территории области проводятся мониторинговые исследования проб сыворотки крови, проб мясной продукции, материалов от домашней, синантропной и дикой птицы.

«На проведение мониторинга гриппа птиц из областного бюджета выделено 3,3 млн рублей. С начала года проведены исследования на грипп более 15 тыс. проб биологического материала», – уточнили в Минсельхозе.

Также проводятся профилактические мероприятия в личных подсобных хозяйствах граждан и на территории птицеводческих хозяйств с целью предупредить проникновение заболевания на культурное поголовье птицы. На сегодняшний день клинически больной домашней птицы на территории области не выявлено.

Добавим, миграция перелетной птицы завершилась, так что «случайная встреча» с носителем вируса для кур исключена.

В настоящий момент территория региона является благополучной с эпизоотической точки зрения. Перемещение птицеводческой продукции, то есть торговля, по территории Российской Федерации проводится без ограничений.

https://dostup1.ru/society/V-Minselhoze-rasskazali-pravdu-pro-ptichiy-gripp-na-Yuzhnom-Urale_121678.html