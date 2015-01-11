На БДД в Челябинской области в 2020 году направят 417 млн рублей

В Челябинской области на финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения запланировано 416,8 млн рублей – деньги будут направлены, в том числе, на профилактическую работу, а также на развитие системы автоматической фотофиксации.

По данным за 2019 год, система фотофиксации хорошо зарекомендовала себя на Южном Урале. В настоящее время на территории региона функционирует 98 постов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движении. В местах их установки количество ДТП сократилось на 51,5%, а количество пострадавших в ДТП – на 25%. В ближайших планах – строительство 20 новых постов и модернизация 34 существующих в Челябинске и строительство нового поста в Копейске.

По словам председателя комитета Павла Шиляева, тема безопасности дорожного движения всегда находится в поле зрения депутатов Законодательного Собрания. «Мы регулярно мониторим ситуацию. Благодаря совместным усилиям нам удалось решить главную задачу – уменьшить количество пострадавших в ДТП. Мы должны использовать положительный опыт установки систем фотофиксации на проблемных участках дорог и продолжать работать над повышением культуры поведения водителей на дорогах», – отметил депутат.

https://dostup1.ru/society/Na-BDD-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2020-godu-napravyat-417-mln-rubley_121928.html