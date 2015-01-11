Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с учащимися 33 школы

19 ноября в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск посетили начальные классы МБОУ СОШ №33.

Временно исполняющая обязанности старшего юрисконсульта правового направления старший лейтенант полиции Марина Булдакова и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Наталья Архипова провели профилактическую беседу со школьниками и разъяснили правила дорожного движения и поведения рядом с проезжей частью, а также рассказали о важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

Регулярное проведение подобных мероприятий, по словам сотрудников полиции, позволяет подрастающему поколению сформировать чувство ответственности за свои поступки и применять полученные знания в конкретных ситуациях.