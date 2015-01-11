Челябинских спортсменов могут вновь отстранить от Олимпиады

Отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года рекомендует комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). В Париже 9 декабря пройдет заседание, на котором будет принято решение.

сли члены специальной комиссии согласятся с рекомендациями, то на Олимпийских играх 2020 года наши спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом.

Кроме того, при награждении не прозвучит российский гимн. Также в течение четырех лет России могут запретить принимать соревнования международного уровня, а ранее полученные на это права будут отозваны. Отметим, что в ближайшее время в России должны пройти чемпионат Европы по футболу, финал Лиги чемпионов, чемпионаты мира по хоккею, волейболу и водным видам спорта, а также летняя Универсиада.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. На участие в них претендуют и южноуральские спортсмены. Это Ксения Пасхина (тяжелая атлетика), Евгений Плахутин (карате), Татьяна Кудашова (тхэквондо), Анастасия Белякова (бокс), Василий Мизинов (легкая атлетика, спортивная ходьба), Тимур Моргунов (легкая атлетика, прыжки с шестом), Кирилл Денисов (дзюдо). В Паралимпиаде может принять участие Дмитрий Черняев (плавание ПОДА).

Напомним, в 2018 году в Пхенчхане команда «Олимпийских атлетов из России» также выступала под нейтральным флагом.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskikh-sportsmenov-mogut-vnov-otstranit-ot-olimpiady/