Спасатели рекомендуют не выходить на первый лед

С началом ледостава сотрудники муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» усиливают контроль за водоемами и проводят тренировочные занятия по спасению утопающих.

- Ежегодно первый тонкий лед становится причиной несчастных случаев. Чаще всего среди тех, кому приходится оказывать помощь – рыбаки и дети, в прошлом году мы проводили спасательные операции порядка 10 раз, - комментирует сезонную работу заместитель начальника МУ «ПСС» Александр Темнов. - Места, где чаще всего проваливаются в воду озерчане - это акватория пляжа Молодежный, возле микрорайона Заозерный и в районе второго мыса.

К нынешнему ледоставу муниципальные спасатели подготовились заранее: провели инструктаж личного состава и проверили специальное оборудование для действий в зимних условиях. Как только встал первый лед, организовали тренировочное занятие, в ходе которого закрепили профессиональные навыки.

Возможный неблагоприятный сценарий был разыгран в присутствии городских СМИ: провалившись в полынью, один из спасателей - Александр Виноградов – позвал на помощь, к нему на подмогу бросились с берега двое его товарищей - Николай Коньшин и Игорь Жолобов. Вся операция длилась несколько минут и получила удовлетворительную оценку Александра Темнова:

- Всего в нашем учреждении трудятся 16 спасателей, которые несут круглосуточное дежурство, экипированы и обеспечены техникой, чтобы в экстренный момент выполнить все необходимые мероприятия по спасению озерчан. Хочется надеяться, что наступающий сезон будет более благополучным, чем прошлый. Но многое зависит от поведения самих жителей.

Пока шли учения муниципальных спасателей, на горизонте виднелись фигуры десятков заядлых озерских рыбаков: несмотря на предостережения, они вышли на «тихую охоту». Их не сдержал даже тот факт, что в некоторых местах толщина льда пока еще меньше 7-10 сантиметров. Примеру взрослых, как показывает практика, часто следуют дети – и здесь сотрудники службы спасения советуют родителям и учителям объяснить мальчишкам и девчонкам, насколько опасно передвигаться по первой хрупкой озерной глади.

Когда случается несчастье на льду, виноватых искать не приходится. Муниципальные спасатели стараются действовать максимально быстро и четко, чтобы предотвратить потери. В этом деле им на помощь приходят неравнодушные граждане: они не только звонят и сообщают о происшествиях, иногда сами бросаются на выручку потерпевшим.

Уважаемые жители округа! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112». Все звонки бесплатные.

Справочно:

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Чтобы избежать опасности, запомните:

• Осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни.

• Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см.

• Безопасный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок.

• Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда пешней или палкой.

• Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов.

• Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

• Пересекать водоемы на автотранспорте можно только по санкционированным ледовым переправам.

Если вы оказались в холодной воде:

• Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

• Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41190/