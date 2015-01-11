Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.11.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 28 ноября 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 9 град. С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 68 %

• ветер западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Матросова 18,20,22,35,39,41,43,43а,45, Калинина 3,7,

Музрукова 40,42, Верхняя с 1 по 8 с 9 до окончания

К.М.19 п-1, К.М.2п-10,11, Музрукова 39 п-6, Чапаева 1, Бажова 1,2, Торговый проезд 2,4 с 9 до 12 часов

2. В сетях электроснабжения

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.М.19 п-1, К.М.2п-10,11, Музрукова 39 п-6,

Чапаева 1, Бажова 1,2, Торговый проезд 2,4, Гайдара 24 п-9,10,11, К.М. 11п-4, К.М. 7 П-1,2 с 9 до 12 часов

Иртяшская 7 п-8,9, Семенова 12 п-2, Победы 2 с 9 до 13 часов

Вниманию Озерчан!

Озерская городская ветеринарная станция 30 ноября с 8:00 до 12:00 будет проводить бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства по адресу: Озерское шоссе, 14.

Телефоны для консультаций 7-06-83, 7-50-26. Будьте бдительны и осторожны с бродячими животными!

Вниманию жителей округа!

С понижением температуры воздуха образуется ледяной покров на водоёмах. Помните о том, что тонкий лёд является источником повышенной опасности. Будьте внимательны! Не выходите на лёд водоёмов, пока он не стал прочным!

Вниманию родителей!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду. Будьте бдительны, не рискуйте самым дорогим - здоровьем и жизнью! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора номер телефона «112».

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 ноября 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14º, в восточных и юго-восточных районах минус 15-20º, днем минус 1-6º, на крайнем востоке до минус 10º.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 188 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41213/