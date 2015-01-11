Глава региона отметил за патриотизм школьников и педагогов Озерска

Ученица школы №36 Даша Ярошенко и ее друзья по творческому коллективу «Фликер» стали призерами Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», с этим событием детей и их педагогов лично поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды педагогам, занимающимся военно-патриотическим воспитанием детей, а также подросткам, которые отличились в финале Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» и на XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности».

Церемония по традиции проводилась совместно с Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

На этой неделе награды получили педагоги и их воспитанники, которые достойно представили Южный Урал на всероссийских конкурсах и соревнованиях, завоевали призовые места.

- Смелость и личное мужество можно проявлять не только в экстремальных ситуациях: вы демонстрируете их и в спорте, и в творчестве, и в повседневной жизни, – обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Дорогие друзья! В нашей жизни неоспоримые приоритеты - любовь к Родине, ответственность за свои поступки, готовность прийти на помощь ближнему. Важно, что вы поддерживаете и развиваете эти ценности. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и благополучия, хороших оценок в школе. Не забывайте, что ваша главная обязанность – хорошо учиться и радовать ваших родителей, наставников и педагогов.

Благодарственные письма губернатора Челябинской области получили учитель-дефектолог, руководитель театрального коллектива «Фликер» и педагог-организатор МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» Озерска Татьяна Алекина и Ольга Въюшкова, а также директор и педагог МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» Наталья Трошина и Евгений Трошин.

За второе место на XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в Москве, Алексей Текслер наградил ценными подарками шестерых участников команды военно-патриотического клуба «Барс».

Еще шестеро воспитанников коллектива театральной студии «Фликер» из рук главы региона получили ценные подарки за второе место в номинации «Литературно-музыкальная композиция» заключительного этапа (финала) Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», прошедшего в Твери 30 июля - 1 августа.

Справочно: фестиваль проводится раз в два года в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», направлен на выявление талантливых детей для профессиональной ориентации, воспитание патриотических чувств, формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодых граждан к работе по предупреждению пожаров. Его организаторами выступили МЧС России, Министерство образования и науки России и Всероссийское добровольное пожарное общество. В этом году фестиваль был посвящен 370-летию пожарной охраны России.

Юная озерчанка Даша Ярошенко свои яркие эмоции от участия в церемонии позже объяснила журналистам так:

— Я вдруг ощутила такую гордость и восхищение! Вспомнила, как мы летели на конкурс на самолете в Тверь, как смеялись в самолете, как выступали. Когда пожимала руку, будто искорки в голове вспыхивали, и я обняла губернатора. Я — любитель обнимашек! Дома папу по вечерам всегда обнимаю, когда он приходит с работы, поддерживаю его.

Источники: gubernator74.ru, www.chel.kp.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41204/