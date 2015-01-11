Депутаты начали работу над главным финансовым документом

На этой неделе озерские парламентарии приступили к рассмотрению проекта бюджета на следующий год. В рамках двух профильных депутатских комиссий были заслушаны доклады начальников управлений, а также рассмотрены муниципальные программы.

15 ноября администрация округа представила в Собрание депутатов проект бюджета Озерского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

25 ноября состоялась комиссия по бюджету и экономической политике под председательством Олега Костикова. Специалисты администрации представили данные, депутаты рассмотрели и обсудили каждое направление расходования бюджетных средств.

Начальник УФКиС Артур Гаврилов выступил с докладом о проекте бюджета своего управления. Депутаты рекомендовали администрации округа при наличии финансовой возможности в течение года направить в рамках программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» дополнительно 500 тыс. рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий и 400 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации по реконструкции стадиона «Пионер». А также учесть пожелания жителей поселков Метлино и Новогорный по проведению спортивных соревнований.

Начальник УСЗН Лилия Солодовникова представила муниципальную программу «Доступная среда». Документ рассчитан на три года, он предполагает финансирование в размере 4 422,280 рублей, в том числе в 2020 году 1 113, 680 тыс. рублей будет израсходовано на мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, спортивной, культурной и образовательной сферы (КСК «Лидер», СКОШ №36, МУ «Комплексный центр», ДК «Синегорье», ЦКДМ).

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Светлана Аксенова сообщила депутатам о том, какие средства предполагается направить на повышение квалификации муниципальных служащих. Следует отметить, что обучение является обязательным и проводится раз в три года, в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Специалист администрации Виктор Маслов доложил о планах по реализации муниципальных программ по противодействию экстремизму и терроризму, в частности пояснил, что усиливаются требования к безопасности детских учреждений. В этой связи предполагается в ряде образовательных организаций оборудовать автоматическую сигнализацию и тревожные кнопки, установить камеры видеонаблюдения и ограждения.

Начальник управление экономики Александр Жмайло проинформировал депутатов, что действующая в округе практика по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства будет продолжена: по муниципальной программе на эти цели предусмотрено порядка 300 тыс. рублей: «Сумма небольшая, она позволит на местном уровне получить опыт оформления субсидирования. В Челябинской области механизм поддержки частного бизнеса на сегодняшний день изменен: акцент сделан на взаимодействие с субъектом Федерации».

Начальник службы по делам молодежи Виктория Янтурина, защищая «молодежный бюджет», выделила как приоритетные такие формы работы, как организация мероприятий и обучение социальному проектированию. Депутаты порекомендовали ей обратить внимание на поселки Метлино и Новогорный (в рамках проводимых мероприятий) и теснее взаимодействовать с областью для привлечения дополнительных средств в муниципалитет.

26 ноября на комиссии по городскому хозяйству и природопользованию под председательством Андрея Кузнеченкова начальник управления ГОиЧС Владимир Чудов представил на согласование депутатского корпуса муниципальные программы, касающиеся пожарной безопасности муниципальных учреждений и снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, а также проект бюджета подведомственного ему управления и поисково-спасательной службы на следующий плановый период.

Начальник управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова рассказала о программах «Благоустройство Озерского городского округа» и «Повышение безопасности дорожного движения», представила проект бюджета своего управления.

Итоги работы депутатских комиссий прокомментировал заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков:

– На этой неделе в комиссиях началось, так называемое, первое чтение бюджета. Обсуждение будет продолжено на следующей неделе. В ходе заседаний мы рассмотрим все муниципальные программы и заслушаем доклады по проектам бюджетов руководителей всех подразделений администрации.

В этом году красной строкой через все мероприятия и программы проходит юбилейная дата – празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые управления уже запланировали мероприятия, приуроченные к 75-летию со Дня образования Озерского городского округа.

Хочу отметить, что в этом году активно работают над включением в бюджет округа ряда мероприятий депутаты посёлков Метлино и Новогорный. Вносят конкретные предложения с расчётами затрат по увеличению финансирования этих территорий.

Олег Костиков отметил, что депутатам предстоит утвердить целый ряд муниципальных программ на новый период:

– Все депутаты сходятся во мнении, что необходимо направлять средства и приводить в порядок наш город. Есть необходимость обновлять некоторые объекты, убирать старые деревья, заниматься озеленением и так далее. Поэтому мы эти мероприятия в программах учитываем. Пока собственных средств на эти цели в бюджете недостаточно, но мы рассчитываем на поддержку из бюджетов регионального и федерального уровня.

Например, для реализации мероприятий управления капитального строительства и благоустройства требуется порядка 15 млн рублей, реально заложена цифра на порядок меньше. Далее предстоит работа на уровне Правительства области, чтобы обосновать важность этих мероприятий и наполнить эти мероприятия средствами.

Бюджет округа из года в год остаётся социально-направленным. Большая часть расходов приходится на сферы образования и культуры, далее идут программы развития округа. Но, по сравнению с двумя предыдущими годами, мы уже сейчас закладываем, например, на ремонт инженерных сетей средства в несколько раз больше, чем ранее. В этом году финансирование на капитальные ремонты было увеличено. На следующий год мы планируем на эти цели направить средств ещё больше.

На заседании депутатских комиссий присутствовали представители Общественной палаты Озерского городского округа: председатель Вера Аксенова, ее заместитель Людмила Морозова, Людмила Шаньшерова, Геннадий Завгородний, Владимир Порошин.

5 декабря, в 17:00 часов в актовом зале Собрания депутатов проект бюджета будет рассматриваться на публичных слушаниях. Окончательное рассмотрение проекта бюджета с учётом поправок и предложений депутатского корпуса и общественности планируется провести на расширенном заседании депутатских комиссий.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41215/