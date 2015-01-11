Для малого бизнеса в Челябинской области снизят налоги

На Южном Урале существенно уменьшится налогообложение малого бизнеса – изменения в региональный закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» на ноябрьской сессии приняли депутаты Заксобрания.

Законопроект, разработанный по поручению губернатора Челябинской области с участием депутатов Законодательного Собрания, общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти, предполагает снижение ставки налогов при применения упрощенной системы налогообложения и направлен на оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса.

Данный законопроект предполагает снижение ставки налога для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, с 15% до 10%, за исключением налогоплательщиков, осуществляющих приоритетные для региона виды деятельности. Для последних ставка снижается с 10% до 7%. И с 6% до 3% – для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы, при осуществлении таких видов деятельности, как сбор и обработка сточных вод; сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах; научные исследования и разработки; производство изделий народных художественных промыслов; розничная торговля обувью и изделиями из меха в специализированных магазинах, а также розничная торговля лекарственными средствами в аптеках.

Налогоплательщики по последним трем видам деятельности применяют ставку 3% с 1 января 2020 года до 1 января 2022; по остальным девяти – в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик впервые обратился в ФНС за установлением указанной налоговой ставки.

Также законом устанавливается ставка в размере 1% для организаций и ИП, у которых объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.

Статус социального предпринимателя присваивается в соответствии с федеральным законом от 26 июля 2019 №245-ФЗ в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

«Принятие закона приведет к уменьшению доходов консолидированного бюджета на 582,5 млн рублей. Но мы посчитали, что принятие нами законов по налоговому стимулированию бизнеса дает возможность более эффективно проводить государственную политику по поддержке и развитию предпринимательства Челябинской области и, несмотря на выпадающие доходы, приняли решение рекомендовать депутатам Законодательного Собрания принять его в трех чтениях», – сказал от имени комитета по бюджету и налогам его председатель, спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Впрочем, зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Семен Мительман настроен более оптимистично: «Я хочу обратить внимание, что закон, который внес губернатор, уменьшает налогообложение малого бизнеса, который работает по схеме “доходы минус расходы”, на 30%. Это очень важно, и я надеюсь, что именно таких выпадающих доходов в бюджете не будет, потому что малый бизнес, платя меньше налогов, сможет увеличить зарплаты своим работникам – а значит, увеличится подоходный налог, а также сможет что-то вложить в развитие, и поэтому обороты увеличатся. Посмотрим через год. Я уверен, что выпадающих доходов будет гораздо меньше, чем прогнозируется сейчас», – сказал Мительман.

Закон принят в трех чтениях, вступит в силу 1 января 2020 года.

https://dostup1.ru/finance/Dlya-malogo-biznesa-v-Chelyabinskoy-oblasti-snizyat-nalogi_122155.html