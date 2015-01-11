Российских учителей отправят в психушку

В России появилась инициатива об обязаннии учителей и преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование.

Появляться к медику нужно будет один раз в пятилетку и перед устройством в образовательное учреждение. Об этом сообщает сегодня, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на появившийся в электронной базе Госдумы проект.

Разработчики обращают внимание на участившиеся инциденты применения насилия со стороны учителей и преподавателей в отношении школьников и студентов. Инициаторы предлагают отстранять от работы преподавателей, если из силовых структур поступает информация о совершении ими правонарушений, а органы полиции обязать незамедлительно сообщать о таких инцидентах.

Новведение позволит обеспечить правовую защиту школьников и студентов, исключить влияние и воздействие на них учителей с психическими расстройствами. Также планируется, что поправки в законодательство повысят ответственность директоров учебных заведений в подборе кадров.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyskih-uchiteley-otpravyat-v-psihushku