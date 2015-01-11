Евгений Щербаков: «Мы будем и дальше поддерживать этот прекрасный зимний вид спорта»

Состоялось открытие первенства Озерского городского округа по хоккею с шайбой, по традиции приуроченного к Всероссийскому дню хоккея (1 декабря). Одними из первых на лед вышли руководители администрации и Собрания депутатов.

Интересно отметить, что в первенстве округа принимают участие порядка двухсот игроков в возрасте от 13 до 60 лет. В субботу, 30 ноября на нижнем хоккейном корте стадиона «Труд» четыре команды: «Горожане» и «Роза ветров» (дивизион «Любитель»), «Комета» и «Союз» (дивизион «Мастер») открыли сезон 2019-2020 годов.

Первыми вступили в бой команды «Горожане» и «Роза ветров», ставшие за время проведения первенства добрыми соперниками, которые часто вместе тренируются на одной площадке. 30 ноября участники встречи показали напряжённую интересную игру, с обоюдоострыми опасными моментами у ворот соперника. В ходе матча удача оказалась на стороне команды «Горожане», которые выиграли у «Розы ветров» со счётом 2:0.

Капитан команды-победителя, глава округа Евгений Щербаков сам является большим сторонником игры для настоящих мужчин. Он отметил, что турнир имеет важное значение для всех, кто увлечён хоккеем:

– Чемпионат проходит в округе четвёртый раз. Множится число участников, появляются новые команды. Радует, что в городской хоккей приходит молодёжь. Это всё является ещё одним доказательством того, что в округе растёт интерес к физической культуре и спорту. Значит, те спортивные объекты, которые были созданы для жителей округа и которые планируется построить, востребованы и будут востребованы в будущем. А мы будем продолжать популяризацию здорового образа жизни и этого прекрасного зимнего вида спорта.

Во втором матче между командами дивизиона «Мастер» новая команда «Союз» (команда радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк») дала бой команде «Комета» (команда реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»). Новички проявили волю к победе, запомнились и понравились болельщикам интересной игрой. Отлично играл вратарь команды Арсентий Баймурзин. Но несыгранность команды дала о себе знать, и победу одержала более опытная «Комета» со счётом 6:3. Но у «Союза» впереди целый сезон, в ходе которого у ребят есть возможность проявить себя.

– Хоккей в Озерске был всегда, – поделился впечатлениями депутат Собрания депутатов Андрей Лучников. – В настоящее время радует то, что это движение становится шире, традиции ветеранов подхватывают молодые игроки. Очень хорошо, что в первенстве появилась лига «Любитель», которая даёт возможность поклонникам хоккея быть не только болельщиками, а самим выходить на лёд в рамках чемпионата, чувствовать азарт, характер и вкус игры.

В сезоне 2019-2020, в ходе первенства Озерского городского округа за звание лучших будут бороться одиннадцать взрослых команд в составе дивизионов «Мастер» (команды «Комета», «Союз», «Восход», «Сигнал 1», «Команда п. Метлино», «Юность») и «Любитель» (команды «Горожане», «Сигнал 2», «Любитель», «Роза ветров» и команда ДЮСШ).

С 3 декабря на нижнем хоккейном корте начнутся игры регулярного озерского чемпионата, начало матчей в 20:15. Первенство будет проходит до марта 2020 года. Все любители хоккея смогут следить за играми первенства и поддерживать игроков.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41236/