У Вечного огня состоялось памятное мероприятие в честь Неизвестного Солдата

Накануне в Озерске вместе со всей страной вспомнили российских и советских воинов, погибших в боевых действиях – чье имя и место захоронения остались неизвестными. Отдал дань уважения павшим героям глава округа Евгений Щербаков.

На площади мемориального комплекса собрались десятки горожан, в их числе - ветераны, учащиеся кадетских классов школы №22, участники патриотических клубов и организаций, военнослужащие 93-ей ордена Красной Звезды дивизии Войск национальной гвардии РФ.

Началось торжество с марша военных и напоминания о том, что официальной датой 3 декабря считается с 2014 года и было выбрано потому, что именно в этот день в Александровском саду в Москве появился мемориал, куда перенесли останки безымянного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе.

Приветствуя участников мероприятия, глава округа Евгений Щербаков отметил, насколько важно помнить о подвиге тех людей, которые подарили потомкам мирную жизнь, и передавать эту память из поколения в поколение.

Свое особое отношение к защитникам Отечества и воинскому долгу выразил начальник отделения по работе с личным составом 93-ей ордена Красной Звезды дивизии Войск национальной гвардии РФ подполковник Георгий Ясешвили.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - эти слова о бойцах, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, произнес председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. Он пояснил, что до сих пор точное число их назвать невозможно.

Чтобы подвиг Неизвестного Солдата не казался далеким и чужим, свою жизненную историю рассказала собравшимся Галина Красноперова: ее отец Василий Тихонович Глушков, родился в Удмуртии, воевал в Финскую кампанию и во второй призыв погиб в 1943 году, место его захоронения установить не удалось. Но наследники бережно хранят память о нем и троих его братьях, которые также пропали без вести на фронтах в 1941-1945 годах.

В ходе торжественного мероприятия была объявлена минута молчания, его участники возложили к Вечному огню цветы и памятную гирлянду.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41284/