«Розовая» зима идет на Южный Урал

По данным Уральского Гидрометцентра, в выходные дни и в первой половине следующей недели западный ветер принесет на Урал атлантическое тепло.

В ближайшие двое суток погода будет умеренно-морозной. В период 7-10 ноября температура воздуха ожидается на 5-7 градусов выше нормы. Ночью прогнозируется минус 3-8, днем – от нуля до минус трех. Значительных осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра России, декабрь в целом ожидается теплее обычного (температура воздуха на 1-2 градуса выше нормы) при некотором дефиците снега. По цвету карты, которая приобретает розовый оттенок, такую зиму в СМИ, с подачи главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, назвали «розовой».+

Напомним, что к концу недели в Челябинской области установится плюсовая температура.

https://dostup1.ru/society/Rozovaya-zima-idet-na-Yuzhnyy-Ural_122303.html