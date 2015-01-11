В округе идёт подготовка к Новому году

По традиции, для озерчан будут оборудованы четыре ледовых городка - в Озерске, в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный.

На всех площадках установят праздничные ели, фигуры Дед Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года. К открытию ледовых городков подготовят праздничные программы.

По традиции, для озерчан будут оборудованы четыре ледовых городка: на пр. Карла Маркса - в районе городского пруда, в посёлке Метлино – во дворе жилого дома по ул. Мира,5, в Новогорном – ДК «Энергетик» и в посёлке Татыш – ДК им. Пушкина. Все четыре городка обязательно украсят ёлка, фигуры Дед Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года.

В настоящее время подрядные организации занимаются заготовкой льда для главного городка на пр. Карла Маркса. По информации директора Парка культуры и отдыха, в ближайшее время, до открытия ледового городка, на пруду должны быть оборудована горка и установлена праздничная ель.

В этом году в ледовом городке на пр. Карла Маркса будут оформлены две фотозоны. Первая, где будут располагаться ледяные фигуры: Дед Мороз, Снегурочка и трон, вторая – это светящиеся «Сани со снеговиком», которая появилась в Озерске в прошлом году. В ледовом городке будет залита малая горка для детей, а также традиционные «Лабиринт», «Чаша», композиция «Я люблю тебя Озерск», новогодняя консоль и символ года. Для создания праздничной атмосферы планируется приобрести несколько световых фигур: «Снеговик музыкант», «Павлин», «Шар со входной группой», «Аист», «Олень» и новогодние гирлянды, которые будут установлены на территории ледового городка, а также на благоустроенном участке пр. Карла Маркса.

Для жителей округа творческие коллективы культурно-досугового центра и парка культуры и отдыха готовят игровые и развлекательные программы. Они будут проводиться как в преддверии Нового года, так и в течение праздничных каникул.

В Озерске на пр. Карла Маркса открытие городка запланировано на 29 декабря, 12:00, в посёлке Татыш – 30 декабря, 12:00 часов, в посёлке Новогорный – 27 декабря, 13:00 часов, в посёлке Метлино – 30 декабря, 11:00 часов.

На пр. Карла Маркса 1 января, в 02:00 часа жителей города ждёт традиционная новогодняя праздничная программа, 7 января, в 12:00 часов – рождественская программа для детей и взрослых. Развлекательно-игровая программа пройдёт также и в день закрытия городка.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41329/